في أعقاب شن تل أبيب جولة جديدة من الغارات على سوريا، أعلن وزير التعاون الإقليمي، تساحي هنجبي، أن معركة عسكرية مباشرة تدور بين إسرائيل وإيران، متهما إيران بالتخطيط لإطلاق "مئات طائرات مسيرة متفجرة" على إسرائيل، بهدف "قتل إسرائيليين ويهود"، وذلك في تضارب واضح مع تصريحات الجيش الإسرائيلي التي تقدر عدد هذه الدورنات ببضعة عشرات أو أقل.

وقال الوزير الإسرائيلي، إن إيران تحاول إرهاق إسرائيل من خلال تمويل جماعات إرهابية عند حدودها الشمالية والجنوبية "في إشارة إلى لبنان وسوريا وقطاع غزة"، مضيفا أن هناك مواجهة عسكرية مباشرة لم يكشف إلا جزء صغير منها، وأنها بدأت من سوريا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ونفى هنجبي، وجود أي دواع سياسية وراء اعتراف إسرائيل الفوري بقصفها سوريا الليلة الماضية، مدعيا أن هذا القرار جاء لـ "التشجيع على أصوات معارضة في إيران يحتجون على عدوان نظامها على إسرائيل".