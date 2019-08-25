أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم، ارتفاع ضحايا السيول التي اجتاحت عدد من الولايات إلى 62 قتيلا ونحو 100 جريح، وقال وكيل وزارة الصحة المكلف الدكتور سليمان عبدالجبار، في مؤتمر صحفي، إن 17 ولاية تأثرت بالسيول، موضحا أن السلطات السودانية ما تزال لديها القدرات والإمكانيات للتعامل مع الموقف، ولم يصل الأمر إلى حد إعلان "حالة الكارثة"، وطلب الإعانات والمساعدات الخارجية.

وأشار عبدالجبار، إلى أن أكثر من 22 ألفا و600 منزل انهارت بشكل كلي، فيما انهار أكثر من 13 ألف منزل جزئيا، مضيفا أنه لم تظهر أي مشاكل بيئية، وأن أكثر الولايات تأثرا هى ولاية النيل الأبيض، والتي تحتاج لأكثر من جسر جوي لإيصال الدعم للمتضررين.