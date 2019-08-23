أدت الأمطار والسيول إلى مصرع 54 شخصا في السودان منذ بداية يوليو كما أثرت على نحو 200 ألف شخص آخرين، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة الجمعة.

وكانت أكثر المناطق تضررا ولاية النيل الأبيض جنوباً، إلا أن الخرطوم ومناطق أخرى تأثرت كذلك.

وذكرت الأمم المتحدة نقلا عن أرقام وكالة حكومية تتعاون معها في الاستجابة للأزمات أن "أكثر من 37 ألف منزل تدمر أو تضرر" بفعل الفيضانات.

وأضافت أن "الجهات الإنسانية قلقة من الاحتمال المرجح بحدوث مزيد من السيول" مؤكدة أن معظم الوفيات التي سجلت كانت بسبب انهيار أسقف المنازل والصدمات الكهربائية.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الحاجة إلى 150 مليون دولار إضافي من المانحين لمواجهة الفيضانات، إضافة إلى 1.1 مليار دولار للمساعدة في الاوضاع الإنسانية في السودان.