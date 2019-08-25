أعرب صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في باريس، عن سعادته البالغة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجموعة الدول السبع بمدينة بياريتز الفرنسية، حيث ذكر إن مشاركة الرئيس السيسي في هذه القمة مع الدول العظمى مّصدر سعادة للمصريين في الخارج، وخاصة الجالية المصرية في فرنسا.

وأضاف فرهود، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي له دور قوي في لم الشمل الأفريقي خاصة بعد ترأسه رئاسة الاتحاد الأفريقي العام الحالي، مؤكدًا أن الرئيس يُشارك في القمة ليس ممثلا عن مصر فقط بل متزعمًا الدول الأفريقية.

وأكد رئيس الجالية المصرية في باريس، أن دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسيسي لها دلالات مهمة في العلاقات بين مصر وفرنسا، فضلا عن تقدير الرئيس الفرنسي للبلاد والسيسي، وهو ما يعزز مكانة القاهرة عالميا وإقليميا، موضحًا أن الإعلام الفرنسي يوجه النظر والرؤية العالمية تجاه هذه القمة.