ماكرون وميركل يؤيدان تعزيز مكافحة الإرهاب في أفريقيا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال قمة مجموعة السبع في "بياريتس" الفرنسية، اليوم، إلى "توسيع" التحالف الذي يدعم في إفريقيا دول منطقة الساحل ليشمل بلدانا أخرى، وإلى "تعزيز" الدعم المالي لهذه المجموعة، وفي ختام اجتماع عقدته مجموعة السبع خصّص لإفريقيا، عبّر ماكرون عن ضرورة "تغيير الحجم والأسلوب"، فيما قالت ميركل إنّ "الوضع لا يكف عن التدهور" في منطقة الساحل.

وأعلن ماكرون وميركل، عن شراكة جديدة سيعلن عن تفاصيلها خلال مؤتمر فرنسي ألماني قبل نهاية العام، وفق المستشارة الألمانية التي أعربت أيضاً عن "التزام ألمانيا القوي"، موضحة أنّ هذه المبادرة لن تعني زيادة عديد الجنود الألمانيين المنتشرين هناك، وهم بضعة مئات حالياً يقومون بتدريب ودعم قوة الأمم المتحدة في مالي.

ويبلغ عدد الجنود الفرنسيين 4.500 جندي، وينشطون ضمن عمليتها العسكرية لمكافحة الجهاديين "برخان".

بدوره، شدد رئيس بوركينا فاسو مارك كريستيان الذي كان يقف إلى جانب ماكرون وميركل وترأس بلاده مجموعة الخمس في الساحل (مالي، نيجر، موريتانيا، تشاد وبوركينا فاسو)، على ضرورة تقديم "دعم واسع النطاق على صعيد التنمية".

واعتبر المتحدث باسم منظمة "أوكسفام روبن جيتارد"، أنّ "إعلان الشراكة الجديدة مع الساحل لا تبدو جديدة إلا في ظاهرها".

وأسف لعدم اتخاذ فرنسا وألمانيا "أي التزام جديد لمكافحة الفقر والفوارق الاجتماعية في هذه المنطقة"، وقالت "أوكسفام"، إنّ "1% فقط من مساعدات التنمية من دول مجموعة السبع مخصصة لمنطقة الساحل".