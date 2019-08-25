كشف محمد إسماعيل، والد طفل الشرقية "معاذ" المعتدى عليه من والد صديقه ما تسبب في كسر يده وأسنانه في إحدى قرى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، تفاصيل الواقعة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي.

وقال "إسماعيل"، إنه يملك محل أقمشة، ويأتي إليه نجله دائما لمساعدته في إدارة المحل، موضحًا أنه أثناء ذهاب نجله "معاذ" للمحل لفتحه صادف صديقه الذي يدعى "إبراهيم"، وظلا يلعبان حتى اختلفا فيما بينهما، على حد قوله.

وأكد والد طفل الشرقية المعتدى عليه، أن والد الطفل "إبراهيم" شاهد المشاجرة بعيدا، فتدخل على الفور وضرب "معاذ" وأسقطه أرضًا ما تسبب في تكسير أسنانه ووجهه، موضحًا أنه حرر محضر اعتداء بالضرب على نجله الصغير.

وتابع: "أبو الطفل إبراهيم مفيش في قلبه رحمة، لو كنت موجود كنت دفنته مكانه، ولو القانون مجبش حقي هاخده بإيدي".