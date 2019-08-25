تمكنت حملة تموينية بمحافظة الفيوم، من ضبط 750 كجم دقيق بلدي محمل على تريسكل، قبل بيعه في السوق السوداء ببندر إطسا، و440 كجم سكر تمويني قبل تهريبه إلى السوق السوداء بقرية منيا الحيط، و76 علبة بويات ودهانات منتهية الصلاحية.

كانت الحملة، تحت إشراف المهندس سيد حرز الله، وكيل مديريه التموين بالفيوم، وبرئاسة المهندس محمد السيد عوض، مدير إدارة تموين إطسا، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، ضبطت 750 كيلو دقيق بلدي على تريسكل قبل بيعه للسوق السوداء، ببندر إطسا، وحرر محضر بالواقعة رقم 15718 لسنة 2019 جنح إطسا .

كما تمكنت الحملة، من ضبط 440 كيلو سكر تمويني قبل تهريبه للسوق السوداء، بقرية منيا الحيط، وحرر محضر بالواقعة، برقم15800 لسنة 2019 جنح إطسا، كما تمكنت الحملة من ضبط 76علبة بويات ودهانات منتهية الصلاحية بقرية منيا الحيط، وحرر محضر بالواقعة قيد برقم15801 لسنة 2019جنح إطسا، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.