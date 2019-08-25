قال الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنه تم مؤخرًا إنشاء 5 جامعات لتكنولوجيا الجيل الرابع في عامين، على أن تبدأ الدراسة بهم في العام الجديد، وهذا يُعد مجهود كبير ومعجزة بمعنى الكلمة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن القدرة الاستيعابية للجامعات في مصر قليلة والمطلوب أكثر من المعروض، وذلك خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة "المحور".

وأضاف العزازي، أن المواد التي يدرسها الطالب في الجامعات التكنولوجية في مصر نفس المواد التي يدرسها الطالب بالخارج، كما أن تلك الجامعات لها تنسيق خاص بها، كما أن منظومة التنسيق بالجامعات موجودة في ألمانيا، وعدد من الدول على غرارها ما يتم في مصر، موضحًا أن أغلبية الجامعات في مصر أكاديمية وليست تطبيقية عكس ألمانيا، وهذا ما سيتم تنفيذه في العاصمة الإدارية.

وأوضح رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن التعليم الجامعي بمصر لا بد أن نقارنه بدول من الدول المتقدمة، حيث إن عدد الطلاب في الجامعات الألمانية أقل من مصر، كما أن ألمانيا بها 107 جامعة أكاديمية و217 جامعة تطبيقه وفى مصر ينقصنا الجامعات التطبيقية والمقصود بها الاهتمام بالخريج الذى لديه مهارات ويتخصص بها.

وواصل: "ينقصنا في مصر الجامعات التطبيقية والتي تهتم بالمهارات والتي تعطي بكالوريوس وفرصته في العمل كبيرة لتخصصه والخبرات التي لديه"، موضحًا أن الفارق في التعليم بين مصر وألمانيا ليس بالكبير، والمواد التي تدرس في مصر لا تقل عن المواد التي تدرس في أوروبا، ولكن الاختلاف الوحيد يتمثل في أن عدد الطلاب داخل الجامعات في ألمانيا قليل مقارنة بالجامعات المصرية المكتظة بالطلاب.

وأوضح أن سبب تراجع تصنيف الجامعات المصرية عالميًا هو تراجع نشر الأبحاث في الدوريات العلمية العالمية خلال الفترة الماضية.