علق الإعلامي عمرو أديب على المناوشات الدائرة بين حزب الله ودولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث هدد الأمين العام للحزب حسن نصرالله بإسقاط الطائرات المسيرة لدولة الاحتلال.

وقال "أديب"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "نصر الله هدد إسرائيل بالرد على جنودها في لبنان، مرة أخرى ياخذ حسن نصرالله لبنان رهينة، ويقرر رئيس فئة أو حزب دخول البلاد في حرب مثلما حدث في 2006".

وأضاف الإعلامي: "بسبب الحرب.. لبنان كلها جت على الأرض، والحرب ستكون في مصلحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب الانتخابات، وحماس ضربت إسرائيل بالصواريخ وهذا يعني أن منطقة بلبنان وهي الضاحية الجنوبية وغزة معرضتان للقصف".

وأكد "أديب" أن ما يحدث عبارة عن حرب بالوكالة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حيث قصفت دولة الاحتلال مواقع تابعة للحشد الشعبي في العراق، ومواقع بها جماعات متحالفة مع إيران على رأسها حزب الله بالأراضي السورية، ثم قصفت مواقع للحزب في جنوب لبنان، لافتا إلى أن ما حدث يعني أن العاصمة اللبنانية بيروت تعرضت للقصف، ومن ثم فإنه اعتداء على دولة عربية.