أشادت وزارة الخارجية الأمريكية، بقرار دولة الباراجواي، وهو تصنيف "حزب الله" جماعة إرهابية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو- في بيان له: "نثني على باراجواي تصنيفها حزب الله والقاعدة وداعش وحماس كمنظمات إرهابية"- نقلا عن شبكة "سكاي نيوز".

وأضاف البيان: "ستساعد هذه الخطوة الهامة في منع هذه الجماعات من القيام بهجمات إرهابية، وجمع الأموال في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجانب الغربي من العالم".

وتابع: "يعترف العالم بشكل متزايد بحزب الله على حقيقته ليس كمدافع عن لبنان كما يزعم وإنما كمنظمة إرهابية مكرسة للنهوض بأجندة إيران الخبيثة".

ومن خلال هذا الإجراء، تنضم الباراجواي إلى دول أخرى صنفت "حزب الله" جماعة إرهابية، مثل الأرجنتين وكوسوفو والمملكة المتحدة، فضلًا عن أستراليا وكندا ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.