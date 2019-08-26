"بعد 90 دقيقة من البحث".. تفاصيل انتشال جثة الطفل ياسين من بالوعة العمرانية

"90 دقيقة".. هي المدة التي استغرقتها قوات الإنقاذ النهري بالجيزة والحماية المدنية وأهالي منطقة فيصل، للبحث عن الطفل ياسين عقب سقوطه في بالوعة صرف صحي، أثناء مروره أمام نادى الطالبية، بمنطقة العمرانية.

ياسين 6 سنوات، خرج مع والديه، عقب انتهاء اليوم الرياضي له في النادي.. كان يتحرك بسرعة متجها إلى منزله بصحبة والديه.. الطفل ترك يد والده لمدة 4 دقائق وبدأ يتحرك بسرعة على بعد أمتار من والده، وكان يودع أسرته وهو يضحك ويلعب في الشارع، وأثناء سيره سقط فى بالوعة صرف صحي.. انتهت حالة الطفل الذي سقط في بالوعة مغطاة بغطاء "خشبي".. انتهت فرحة الأب بابنه، وانطلقت صرخاته التى لم تنته حسرة على ابنه.

الصرخات كانت فى شارع فيصل، فتجمع الأهالى وحاولوا إنقاذ الطفل، وانتشال جثته ولكنهم لم يتمكنوا، أسرعوا في إخطار رجال المباحث والحماية المدنية، التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وبدأت رحلة البحث عن الطفل "ياسين".. وتمكنوا من انتشال جثته بمساعدة الأهالي عقب مرور ساعة ونصف.

وحضر رجال المباحث، تحت إشراف مدير الأمن ومدير مباحث الجيزة، وأجرت القوات التحريات اللازمة بشأن الواقعة، وبدأت في مناقشة الأب حول ملابساتها، والذي أكد أن نجله كان يسير بمفرده وسقط فى بالوعة الصرف، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته.

وأمر اللواء محمد الشريف، مدير أمن الجيزة، بتحرير ممحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وتحفظت على الكاميرات القريبة التي رصدت الحادث، وناظرت جثة الطفل، وصرحت بدفنه، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة لتحديد المسؤول والمتسبب في الوفاة، وبدأت في استجواب الأب، ولاتزال التحقيقات مستمرة.