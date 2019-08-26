قال الفنان زكي فطين عبدالوهاب، إن حالته الصحية تشهد تحسنا ملحوظا بعد خضوعه لـ 6 جلسات علاج كيميائي، خلال الآونة الأخيرة، وذلك في إطار مراحل علاجه من مرض السرطان.

الفنان: أنتظر توافر صبغة طبية لإجراء أشعة.. وأشكر نادية لطفي وأشرف زكي

وأضاف زكي، في تصريح لـ "الوطن"، أنه من المفترض إجرائه لأشعة لتبيان حجم التحسن، ولكن هناك مشكلة في توافر صبغة طبية معينة داخل المستشفي الموجود فيها، ولابد من الاستعانة بها كي يتمكن من إجراء الأشعة المطلوبة، بحسب قوله.

وشكر الفنان القدير كل من الفنانة نادية لطفي والفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، علي سؤالهما عنه واهتمامهما بحالته الصحية.

يذكر أن زكي فطين عبدالوهاب قد أعلن إصابته بمرض السرطان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".