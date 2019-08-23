طارق علام: زكي فطين عبدالوهاب يصور فيلما جديدا مع أحمد السقا

كشف الإعلامي طارق علام، تفاصيل المكالمة التي دارت بينه وبين الفنان زكي فطين عبدالوهاب، الذي يتلقى العلاج الكيماوي من مرض السرطان حاليًا.

وقال علام، خلال حلقة الخميس من برنامجه "هو ده"، المذاع عبر فضائية "المحور"، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا بالفنان زكي فطين عبدالوهاب للاطمئنان على صحته، وأخبره عبدالوهاب أنه خلال الأسابيع المقبلة سيبدأ تصوير فيلم جديد مع الفنان أحمد السقا.

وطالب علام جمهوره ومتابعيه، بالدعاء لزكي فطين عبدالوهاب وتمني الشفاء العاجل له هو وجميع مرضى السرطان.

فيما أكد الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، أن عبدالوهاب يتمتع بروح معنوية مرتفعة، مشيرًا إلى أنه زاره مؤخرًا وتحدثوا سويًا عن الذكريات وعن الفنانة الراحلة ليلى مراد.