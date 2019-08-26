إصابات وإخلاء وهدم.. القصة الكاملة لصواريخ غزة الثلاث تجاه المستوطنات

دوت صافرات الإنذار في غلاف غزة، جراء إطلاق صواريخ من القطاع، مساء الأحد.

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية أنه تم رصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، مشيرة إلى أن القبة الحديدية اعترضت اثنين منهم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار، تم رصد 3 قذائف صاروخية أطلقت نحو المستوطنات والقبة اعترضت اثنين".

وأضاف موقع حدشوت 24 الإسرائيلي، إن صاروخا انفجر في منطقة مفتوحة في المجلس الاقليمي في شعر هنيغف، مشيرا إلى أن 36 مستوطنا أصيبوا بالهلع، وشرطي بجروح طفيفة عقب دوي صافرات الإنذار في سديروت جراء سقوط صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الخوف والرعب تسببا في تدافع المستوطنين ما أدى إلى إصابة بعضهم.

ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مقطع فيديو تظهر فيه لحظة تصدي القبة الحديدية لعدد من الصواريخ التي أطلقت من غزة، كما نشر فيديو آخر لحظة إصابة صاروخ لمبنى مهجور في سديروت.

وأشارت القناة العاشرة الإسرائيلية إلى أن القوات الإسرائيلية أخلت آلاف الأشخاص من مهرجان فني في سديروت بعد سقوط صاروخ قرب المستوطنة.

يأتي إطلاق هذه القذائف من قطاع غزة وسط توترات في المنطقة، جراء شن هجمات اسرائيلية على سورية، وإطلاق طائرات مسيرة إسرائيلية إلى الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.