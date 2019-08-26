"بينها 14 لوحة جدارية".. تفاصيل ضبط سائق بحوزته 20 قطعة أثرية بسوهاج

ألقى ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج، اليوم، القبض على سائق يقيم بدائرة مركز شرطة أخميم، بحوزته 20 قطعة أثرية فرعونية، عبارة عن 14 لوحة جدارية من الحجر الجزيري ورأسي تمثال، وأواني من الفخار.

تعود الواقعة عندما وردت معلومات لضباط شرطة السياحة والآثار بسوهاج، تفيد بقيام سائق وشقيقه بعرض قطع أثرية للبيع بدائرة مركز أخميم، فشكل فريق بحث، بإشراف العميد أحمد رفعت، مفتش مباحث الآثار، العقيد أحمد إيهاب مقلد، رئيس قسم شرطة مباحث السياحة والآثار بسوهاج.

وتنكر ضباط مباحث الآثار في هيئة تجار آثار، وتمت مفاوضة صاحبي القطع الأثرية وهما "محمود.ع.ع"، 40 عاما سائق ويقميم بشارع الأسيوطي بدائرة مركز أخميم وشقيقه محمد، 35 عاما حاصل على دبلوم.

وتوجه ضباط المباحث لمنزل المتحري عنهما بحجة شراء القطع الاثرية وتم القبض علي الأول بينما تبين عدم تواجد الثاني، وتبين أن القطع المعروضة للبيع عبارة عن 20 قطعة أثرية تضمنت 14 لوحة جدارية من الحجر الجيرى والحجر الرملى عليها رسومات ونقوش فرعونية، 2 رأس تمثال من الجرانيت الوردى يرجعان للعصر الفرعونى ونصف تمثال من حجر الجرانيت البنى، وإناء خاص بالعطور مصنوع من الفخار وعليه رسومات ونقوش من العصر الفرعوني وإناء فخار عليه زخارف ونقوش تعود إلى العصر الفرعوني.

شُكلت لجنة من الآثار والتي أقرت بأن القطع أثرية، فحرر محضر بالواقعة برقم 3551 إداري مركز شرطة أخميم، وجار العرض على النيابة العامة.