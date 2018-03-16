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الوطن

محافظ القليوبية يناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات تنقيب عن الآثار

منذ 21 دقيقة
كتب: حسن صالح
محافظ القليوبية يناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات تنقيب عن الآثار

المنزل المنهار

ناشد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بالمنازل فورا وكلف المحافظ الجهاز التنفيذي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مواطن يقوم بعمل ذلك على خلفية انهيار منزل قديم بقرية الدير مركز طوخ أثناء قيام صاحبه بالتنقيب عن الآثار بعدما أوهمه دجال بوجود كنز أثري أسفل المنزل مما حدا بالمواطن بالحفر للتنقيب عن الكنز فانهارت عليه الحفرة في عمق 10 أمتار ولقي مصرعه في الحال ولا زال البحث جاريا عن جثته.

وأكد المحافظ أنه تم السيطرة على الموقف في موقع التنقيب العشوائي عن الآثار بالدير مركز طوخ هدم المنزل وهو أحد المنازل القديمة صادر بشأنه قرار بالإزالة كما تم هدم منزل قديم مجاور له ويتبقى منزل واحد فقط آيل للسقوط بالمنطقة سيتم إزالته وجميع المنازل مبنية بالطوب اللبن.

وقال المحافظ إنه لاصحة من سقوط المنزل ووجود ضحايا أسفل الأنقاض،  مشيرا إلى أن ما حدث هو أن شخص يدعى عبد الحليم عبد العزيز عبد الحليم 39 عاما كان ينقب عن آثار أسفل منزله بقرية الدير مركز طوخ خلسة فانهارت عليه رمال الحفرة وعلى الفور توجهت الأجهزة التنفيذية للمركز والمحافظة لسرعة رفع رمال الحفرة لانتشال الجثة حتى وصلت عمق الحفر إلى 9 م في دائرة نصف قطرها 3-4م وجاري استخراج جثته بعد تأمين المنطقة.

وأمرت النيابة العامة بطوخ بوضع منطقة الحفر تحت الحراسة المشددة وتشكيل لجنة هندسية لبحث كيفية استخراج الجثث من تحت الأنقاض.

 

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