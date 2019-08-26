أفادت مصادر لموقع "العربية"، فجر اليوم، بوقوع غارات للاحتلال الإسرائيلي على مواقع في منطقة قوسايا بمنطقة البقاع اللبنانية.

وأشارت مصادر إلى وقوع إصابات عدة، جراء القصف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وفقا لـ "سكاي نيوز".

يذكر أن حسن نصرالله تعهد بالرد على إسرائيل، وعدمِ السماح بوجود طائرات إسرائيلية مسيرة في سماء بلاده، مشيرا إلى أن الرد على مقتل عناصرَ للحزب في سوريا جراء الهجمات الإسرائيلية"سيكون على الأراضي اللبنانية" وأن ما جرى خطيرا جدا ولا يمكن السكوتُ عليه.

وقال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، أمس، إن ما حصل ليلا في الضاحية الجنوبية لبيروت هو عبارة عن "هجوم" بطائرة مسيّرة على "هدف" في معقله.