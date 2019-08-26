شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، غارات على مواقع عسكرية في قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن الغارات استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقعا عسكريا في بلدة بيت لاهيا، قبل أن تقوم طائرات الإحتلال الإسرائيلي الحربية باستهداف ذات الموقع بأربعة صواريخ، بحسب "سكاي نيوز".

وقالت المصادر، إن قصف الاحتلال أحدث انفجارات عنيفة هزت أرجاء شمال قطاع غزة، ويأتي هذا بعد ان قال جيش الإحتلال الإسرائيلي إن نظام الدفاع الصاروخي اعترض اثنين من أصل ثلاث قذائف أطلقت من القطاع، باتجاه جنوب إسرائيل.

وأوضحت مصادر إسرائيلية أن القذيفة الثالثة سقطت في شارع بمستوطنة قرب غزة من دون وقوع إصابات، ولم تتضح على الفور هوية الجهة، التي أطلقت القذائف من غزة.