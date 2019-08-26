قال المستشار عادل عمران، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، إن الدولة أولت المهاجرين اهتمامها مشيرًا إلى أن الوزارة تعلن عن فرص الهجرة الآمنة عبر موقعها الإلكتروني بعد التواصل مع السفارات المختصة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن الوزارة تعلن عن الفرص المتاحة والاشتراطات والضوابط للهجرة الشرعية الآمنة.

وأوضح عمران، أن الوزارة تٌجري بعض الاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول الأوربية لإيجاد بعض فرص العمل الأخرى لفئات من غير حملة المؤهلات العليا.

وأشار المستشار القانوني لوزارة الهجرة، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا مع ألمانيا على إنشاء مركز مصري ألماني للتوظيف والهجرة وإدماج المغتربين، لافتًا إلى أن المركز سيؤهل راغبي الهجرة ليكونوا مناسبين لمتطلبات الهجرة.