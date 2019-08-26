كشف النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن أن هناك بعض الدول لا تتعاون مع مصر في مسألة الهجرة، لافتا إلى أن هناك دول كثيرة تتعنت في منح التأشيرات للمصريين وفتح باب الهجرة الآمنة لهم.

وقال الخولي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن مصر تعد دولة معبر للهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أنها استقبلت 57 جنسية ووصل عدد اللاجئين إلى 6 ملايين لاجئ يجري معاملتهم كوافدين، ويستفيدون من خدمات الدعم والصحة.

وأشار إلى أن المسجلين في مفوضية اللاجئين عددهم 550 ألفا فقط هؤلاء يتلقون الدعم من المفوضية، موضحًا أن الموقف المصري في التعامل مع اللاجئين غير الموقف التركي.

ولفت إلى أن تركيا تجبر اللاجئين على التسجيل في مفوضية اللاجئين لتتلقى دعم لهم في حين أن مصر لا تجبر أحدا على ذلك بل تقف مع الأشقاء العرب والأفارقة في أزماتهم.

وقال إن هناك دولا تتاجر باللاجئين وتحصل على المليارات من خلال استضافتهم، وتبتز دولا أخرى بسبب ملف اللاجئين وتهدد بفتح الحدود أمام اللاجئين.

وشدد الخولي على أن دول العالم تنظر للموقف المصري في مسألة اللاجئين باحترام، مشيرًا إلى أنه لم تخرج سفينة واحدة للهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ عامين.