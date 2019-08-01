قال طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا ينظر إلى شعبيته أو استمراريته في الحكم بقدر ضرورة ما يجب أن نفعله أو ما هو صحيح.

وأضاف "الخولي"، خلال استضافته ببرنامج "المشهد" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي والمذاع على فضائية "TEN": "وأثناء ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية كان دائم الحديث عن اتخاذه لأي قرار صحيح حتى وإن كانت ضد شعبيته"، قائلا: "نحن أمام وضع مختلف ولدينا رجل جرئ يتخذ إجراءات يعلم أنها غير شعبوية واتخذها لأنه رأى عدم وجود من سيخلفه ليتخذ تلك الإجراءات وليس أمام مصر سوى أخد تلك الخطوات"، موضحا أن الرئيس يعلم جيدا أن اللجوء لدعم مالي خارجي ينقص من استقلال القرار الوطني والذي يجب أن يحميه الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذات في تلك المرحلة الحرجة.

وأكد "الخولي"، أن الرئيس عبر عن اندهاش الرؤساء والحكام في زياراته الخارجية بقدرة تحمل الشعب المصري لتلك السياسات الاقتصادية القوية، متابعا: "الشعب المصري بجانب تحمله لاصلاح الاقتصادي إلا أنه لديه وعي كبير وزعلان ولكنه عارف إن ده الصح اللي لازم تسير فيه القيادة السياسية".