كشف أحمد صالح، مستورد وصاحب محل لكماليات السيارات والموتوسيكلات، عن أحدث الطرق لحماية السيارات والدراجات النارية من السرقة.

وقال صالح خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن أحدث أنظمة منع سرقة السيارات هي الأنظمة المتصلة بالأقمار الصناعية عن طريق شرائح الاتصال ويمكنه تحديد موقع السيارة عن طريق خرائط "جي بي إس".

وأوضح صالح، أن هناك نظام إنذار يعمل حال فتح باب السيارة ويطلق سارينة، مشيرًا إلى أنه يمكن وضعه في "كبوت السيارة" لمواجهة سرقة بطاريات السيارات التي انتشرت في الفترة الأخيرة.

وقال صالح، إن هناك الوسائل التقليدية مثل "الكلبش" والذي يمسك "كاوتش" السيارة وكذلك العصا التي يتم ربطها بمقود "دركسيون" السيارة من أجل منع تحريك "الدركسيون".

وأوضح صالح أن هناك جهاز إنذار يفصل دائرة الكهرباء الخاصة بالسيارة بشكل نهائي بحيث لا يستطيع اللص تحريك السيارة عند سرقتها، مشيرًا إلى أن أحدث طريقة لسرقة السيارات هي استخدام تطبيق الكتروني لسرقة شفرات مفاتيح السيارات الحديثة ثم استخدام هذه الشفرات لفتح "كونتاك" السيارة.