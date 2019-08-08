تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالعياط

جددت نيابة العياط، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات العياط والصف، حبس تشكيل عصابي يضم 7 متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة السرقة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص.

وذكرت التحقيقات، أن المتهمين ارتكبوا 16 واقعة سرقة سيارة، بينهم سيارة خاصة بدار أيتام، بمنطقة العياط.

جاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ الي مركز شرطة العياط من صاحب دار لكفالة اليتيم بسرقة سيارة الدار وحرر العميد ياسر يوسف مأمور مركز العياط محضرا.

وجرى تشكيل فريق بحث وتحر، تحت قيادة المقدم أحمد صبحي، رئيس مباحث العياط، وتبين أن السيارة المسروقة تحتوي على جهاز تتبع GBS.

وجرى تحديد مكان السيارة من خلال جهاز التتبع، حتى جرى ضبط السيارة وأفاد قائدها، بأنه اشتراها من أحد الأشخاص وأرشد عنه، وتمكنت قوات الأمن من ضبط الأخير، الذي اعترف أنه يشارك آخرين في تكوين عصابة لسرقة سيارات السوزوكي.

ونجحت القوات من خلال الفحص والتحرى في تحديد هوية باقي أعضاء التشكيل وتبين أنهم: أحمد. م، وخالد. ي، ومحمد. أ، وأحمد. س، وفارس. ش، والشقيقان عمرو. ز، ومصطفي. ز، وتبين أنهم نفذوا عدة جرائم بمناطق أكتوبر والمرج والعياط.

انطلقت قوة من مباحث الجيزة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمين، واعترفوا بارتكابهم الجرائم وأرشدوا عن 16 سيارة قاموا بسرقتها، تم التحفظ عليهم، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.