أكد أحمد أنور، نائب رئيس إحدى شركات التأمين على السيارات أن الوعي التأميني على السيارات زاد في الفترة الأخيرة.

وقال أنور خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن المواطنين كانوا يعتبرون التأمين على السيارة ضد أخطار الحوادث، والحريق، والسرقة نوع من الرفاهيات، مشيرًا إلى زيادة نسبة التعويضات عن سرقات السيارات من 2% إلى 15% من اجمالي التعويضات المنصرفة.

وأوضح أنور، أن هناك عدد من الإجراءات يجب اتخاذها عند سرقة السيارة مثل تحرير محضر الشرطة، وإبلاغ شركة التأمين بإخطار حادث وأن الشركة ستتواصل معه، وتطلب بعض الأوراق مثل محضر الشرطة وبيان من النيابة وخطاب من مكتب مكافحة سرقة السيارات.

وقال أنور، إن المواطن يحصل على مبلغ التعويض في فترة لا تتجاوز 6 أشهر على أن يكون المبلغ هو القيمة السوقية للسيارة عند وقوع الحادث.

ولفت أنور إلى أن نسبة التأمين على السيارة تتراوح بين 2.5 % لـ4% من إجمالي السعر السوقي للسيارة.