حيلة جديدة لجأ لها بنك ناصر التابع لوزارة التضامن الاجتماعي دعما للمتعافين من الإدمان، تتمثل في منحهم قرضا يصل لـ100 ألف جنيه من أجل بدء حياة جديدة بعيدا عن وصمة المجتمع واتقاء لرفض البعض لتشغيل المتعافين من الإدمان بعدما خصصت الوزارة مبلغ 50 مليون جنيه لقروض المتعافين من الإدمان، وفقا لما أكدته الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC".

كوافير حريمي ومحل بلاي ستيشن.. كانت هذه هي المشروعات التي أقامها شباب متعافون من الإدمان استطاعوا من خلالها أن يغيروا حياتهم ويقفوا على أقدامهم مرة أخرى حسبما أظهر التقرير الذي نشرته الحصري في "مساء DMC".

وصف أحد الشباب المتعافين من الإدمان القرض بأنه طوق النجاة، الذي يساعد المتعافي على بداية حياة أفضل، "بعد ما بطلت عانيت كتير وكنت مضغوط جدًا وحاولت إني اشتغل وكان لسه المجتمع رافضني ومشافنيش بالأسلوب الجديد بتاعي والشكل الجديد بتاعي"، مضيفا، "عانيت في البداية كتير قوي" مؤكدًا أنه عرف معنى الاندماج في المجتمع وأصبح له أسرة جديدة وأهداف يسعى لتحقيقها.

بينما قال أحد الشباب المتعافين من الإدمان إن فكرة تقبل الناس للمتعافي من الإدمان غير موجودة، مشيرًا إلى أن المجتمع لا يتقبل مدمن المخدرات أبدًا وأنه لم يكن يتوقع منذ 4 سنوات أنه سيتعافى من الإدمان ويصبح له مشروع خاص به وسيسترجع ثقة أهله وذويه مرة أخرى وسيخطب فتاة استعدادا للزواج.

الدكتور هشام جمعة، أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة الإدمان، أكد أهمية الدافعية للعلاج والتي تعتبر من أهم المفاهيم في علاج الإدمان، مشددًا على وجوب وجود دافع للمدمن يجعله يبحث عن طريق للعلاج من الإدمان سواء كان نفسيا أو ماديا أو اجتماعيا.

وأوضح جمعة أن المتعافي من الإدمان يعاني من الوصمة الاجتماعية ونظرة المجتمع له، مشيرا إلى أن المدمن لا يستطيع الإقلاع عن الإدمان بمجرد وجود الإدراة فقط، مشددا على ضرورة تلقي العلاج النفسي والدعم الاجتماعي للوصول إلى الإقلاع عن إدمان المخدرات.

وحذر جمعة من عدم متابعة الأموال التي بحوزة المتعافي من الإدمان، لافتا إلى أنه يكون عٌرضة للانتكاس، مضيفا أن بنك ناصر الاجتماعي يتابع المتعافي الذي حصل على القرض عن طريق الأخصائيين الاجتماعيين.

وأشار جمعة إلى أن التعافي الحقيقي يكون على أرض الواقع، موضحا أن الصلة لا تنقطع مع المتعافي بمجرد تعافيه وحصوله على القرض بل يحذر عليه الالتقاء بأصدقائه المدمنين أو الاقتراب من أدوات الإدمان وأماكن التعاطي والإدمان، مشددا على أن هذه المحظورات قد تسبب في انتكاسة المتعافي مرة أخرى.