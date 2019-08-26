مطور عقاري: خطة لمضاعفة المساحة السكانية إلى 14% بحلول 2050

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أهمية العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، والتي ستعمل على تفريغ القاهرة التاريخية لتطويرها.

وأكد شكري، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "CBC"، أن القاهرة سيتم تطويرها ومناطق القاهرة التاريخية وسور مجرى العيون وإنشاء ممشى أهل مصر، بالتوازي مع نقل الوزارات من داخل القاهرة.

وأشار شكرى إلى أن المصريين يقيمون على 7% فقط من مساحة مصر، مؤكدًا أن هناك خطة لمضاعفة هذه النسبة لتصل إلى 14% بحلول عام 2050.

وأوضح شكري أن التخطيط الجديد يضمن توافر مواصلات للمدن الجديدة مثل المونوريل والترام وغيرها وإنشاء البنية التحتية والخدمية، لتسهيل انتقال المواطنين إليها.