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اعتماد 4.2 مليون جنيه لتجهيز عيادات تنظيم الأسرة

اعتماد 4.2 مليون جنيه لتجهيز عيادات تنظيم الأسرة

عاجل.. ترامب لـ السيسي: أهنئك على التقدم الذي حققته مصر تحت زعامتك

عاجل.. ترامب لـ السيسي: أهنئك على التقدم الذي حققته مصر تحت زعامتك

عاجل.. السيسي يلتقي ترامب على هامش قمة السبع

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مطور عقاري: خطة لمضاعفة المساحة السكانية إلى 14% بحلول 2050

مطور عقاري: خطة لمضاعفة المساحة السكانية إلى 14% بحلول 2050

الصين: مستعدون لحل الخلاف التجاري مع أمريكا بالحوار

الصين: مستعدون لحل الخلاف التجاري مع أمريكا بالحوار

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مسابقة قرآن "صدقة جارية" على روح الشهيد "عامر"

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