اعتماد 4.2 مليون جنيه لتجهيز عيادات تنظيم الأسرة

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على تدبير اعتماد مالي إضافي لوزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 4.215 مليون جنيه، ضمن خطة العام المالي الحالي 2019/2020، لتجهيز 37 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة لوزارة التضامن في إطار مشروع "اثنين كفاية".

وأوضحت السعيد أنّ خطة العام المالي الحالي 2019/2020، تؤكد أهمية التنمية البشرية والاجتماعية، وتستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطن لتوفير حياة كريمة، من خلال احتواء التضخم والبدء في تطبيق مبادرات نظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير الهيكلي لنظم التعليم الأساسي، فضلا عن تفعيل برامج الرعاية الاجتماعية، والتوسع في المشاريع القومية ومشاريع المرافق العامة والتحسين البيئي، من خلال زيادة المُخصّصات الاستثمارية الموجّهة لتلك الاستخدامات للوفاء بمتطلباتها التمويلية، مع الالتزام التام بالاستحقاقات الدستورية المقررة في هذا الشأن.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أنّ وثيقة خطة عام (19/2020) تلتزم تماما بالمرتكزات الأساسية لخطة التنمية متوسطة المدى (18/2019 – 21/2022)، والتي تتمثل في رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب الاستحقاقات الدستورية وتكليفات القيادة السياسية، وبرنامج عمل الحكومة.

وتابعت السعيد أنّ المرتكزات تم الإفصاح عنها بخطة التنمية المُستدامة متوسطة المدى، وخطة عامها الأول (18/2019)، وتلتزم خطة العام الثاني بها أيضا اتساقا وتكاملا للجهود الإنمائية الرامية لتحسين مستوى رفاهية المواطن، موضحة أنّ الحكومة تواصل التركيز والعمل على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية بهدف دعم كفاءة البرامج الاجتماعية وشبكات الأمن الاجتماعي للمساعدة في تحسين جودة المعيشة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنّ وزارة التضامن الاجتماعي حظت باستثمارات قدرها 159.6 مليون جنيه كتمويل خزانة عامة بخطة العام المالي الحالي 2019/2020 لقطاع الشؤون الاجتماعية، إذ تأتي الاستثمارات موزعة بقيمة 83.5 مليون جنيه للديوان العام و76.1 مليون جنيه للمديريات.

يذكر أنّ وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت مشروع "اثنين كفاية" للحد من الزيادة السكانية وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة والتوعية بمخاطر المفاهيم الاجتماعية الخاطئة التي توجه الأسر إلى كثرة الإنجاب، ويستهدف المشروع مليون و141 ألفا و861 سيدة في 10 محافظات: البحيرة، الجيزة، بني سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، وأسوان.