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الذهب يرتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 712 جنيها

الذهب يرتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 712 جنيها

ضبط عامل بحوزته 2 كيلو بانجو وكمية من الحشيش والأفيون في أسيوط

ضبط عامل بحوزته 2 كيلو بانجو وكمية من الحشيش والأفيون في أسيوط

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استعداد دفاعي قوي في مواجهة الشمالية

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استعداد دفاعي قوي في مواجهة الشمالية

حاخام متطرف يقود اقتحاما جديدا للأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال

حاخام متطرف يقود اقتحاما جديدا للأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال

أسعار الذهب اليوم الإثنين 26-8-2019 في مصر

أسعار الذهب اليوم الإثنين 26-8-2019 في مصر

بعد وفاة طبيبة بدورة مياه.. إحالة 19 عاملا بمستشفى المطرية للمحاكمة التأديبية

بعد وفاة طبيبة بدورة مياه.. إحالة 19 عاملا بمستشفى المطرية للمحاكمة التأديبية

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