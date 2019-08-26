التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

ترامب: يجب تجريد إيران من الأسلحة النووية

وتحدث الرئيس الأمريكي، للصحفيين خلال اللقاء، عن أزمة إيران، مؤكّدًا أنَّه يريد جعل إيران ثرية مرة أخرى، وتحسين أوضاعها وأحوال شعبها المعيشية، ولا أعتقد أنه من المقبول فرض طريقة للعيش على الشعب الإيراني، مشددًا على وجوب تجريد إيران من الأسلحة النووية خاصة الصواريح الباليستية.

وأضاف ترامب، أنه تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، كاشفًا عن كواليس اللقاء بقوله: "أخبرته أنني أوافق على كل الخطوات التي يقوم بها، وأنها جيدة بالنسبة للملف الإيراني.

الرئيس الأمريكي: لم أرغب في لقاء روحاني حتى الآن

وعن إمكانية لقاءه الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال ترامب: "لم أرغب في لقاء الرئيس الإيراني حتى الآن، ولكن سيحين الوقت لمقابلة الطرف الإيراني"، متابعًا "إيران هي الدولة الأولى المصدرة للإرهاب على مدار العاميين الماضيين، وأعتقد أن لديهم الفرصة لكي يتغيروا".

واستكمل ترامب، أن إيران لديها إمكانيات كبيرة، وكوريا الشمالية لديها إمكانيات كبيرة أيضا، "إيران ستحظى بفرصة لبناء نفسها وهي ستصبح دولة وأمة أعظم مما كانت عليه من قبل".

وتعقد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع (جي 7) تحت شعار "التكافؤ والمساواة"، في مدينة بياريتز جنوب غرب فرنسا، يعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي خلالها الرؤية الأفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين أفريقيا ودول مجموعة السبع، في إطار المصالح المشتركة والمتبادلة.

وتبحث القمة في نسختها الـ44 عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والبيئية التي تخص الوضع العالمي، وتجديد شراكة أكثر إنصافا مع أفريقيا، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسُبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلاً عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.