يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وقال ترامب للصحفيين خلال اللقاء إنّ اجتماعا مرتقبا يجمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنّه شخصية مهمة للغاية وبارزة بالنسبة لأمريكا.

وتعقد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع (جي 7) تحت شعار "التكافؤ والمساواة" في مدينة بياريتز جنوب غرب فرنسا، يعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي خلالها الرؤية الأفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين أفريقيا ودول مجموعة السبع، في إطار المصالح المشتركة والمتبادلة.

وتبحث القمة في نسختها الـ44 ملفات سياسية واقتصادية وبيئية تخص الوضع العالمي، وتجديد شراكة أكثر إنصافا مع أفريقيا، بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسُبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلاً عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.