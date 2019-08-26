وظائف شاغرة في بنك الإسكندرية.. اعرف التفاصيل

أعلن بنك الإسكندرية عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في عدد من التخصصات، وجاءت تلك الوظائف على النحو التالي:
Field Marketing Officer
- مكان العمل: الجيزة
تتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- خبرة تتراوح بين سنتين و5 سنوات.
- إجادة مهارات التعامل مع الحاسب الآلي.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــا.
Digital Acquisition Officer
- مكان العمل: محافظة القاهرة
تتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المؤسسات المصرفية - المالية.
- امتلاك مهارات التواصل مع الآخرين.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــا.
Data Analyst
- مكان العمل: محافظة القاهرة
تتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- درجة البكالوريوس في الإدارة أو علوم الحاسب الآلي.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الخدمات المصرفية.
- امتلاك مهارات التواصل مع الآخرين.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــا.