وظائف شاغرة في بنك الإسكندرية.. اعرف التفاصيل

أعلن بنك الإسكندرية عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في عدد من التخصصات، وجاءت تلك الوظائف على النحو التالي:

Field Marketing Officer

- مكان العمل: الجيزة

تتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- خبرة تتراوح بين سنتين و5 سنوات.

- إجادة مهارات التعامل مع الحاسب الآلي.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــا.

Digital Acquisition Officer

- مكان العمل: محافظة القاهرة

تتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المؤسسات المصرفية - المالية.

- امتلاك مهارات التواصل مع الآخرين.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــا.

Data Analyst

- مكان العمل: محافظة القاهرة

تتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- درجة البكالوريوس في الإدارة أو علوم الحاسب الآلي.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الخدمات المصرفية.

- امتلاك مهارات التواصل مع الآخرين.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــا.