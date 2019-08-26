بدأت جلسة "المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات"، على هامش قمة الدول السبع في فرنسا، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن من المقرر أن يلقي الرئيس، كلمة خلال الجلسة، تكشف وجهة نظر القارة الأفريقية تجاه قضايا البيئة وتغير المناخ.