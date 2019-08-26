تستعد وزارة البترول، لبدء حفر بئرين جديدين بحقلي غاز آتول والقطامية بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية بدلتا النيل بالبحر المتوسط، بإجمالي استثمارات 280 مليون دولار.

ياتي ذلك استمراراً لجهود قطاع البترول لدعم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، وتمهيداً لوضعهما على خريطة الإنتاج العام المقبل الأمر الذي سيسهم في تحقيق زيادة جديدة في إنتاج حقل آتول تقدر بنحو 100 مليون قدم مكعب غاز يومياً وكذلك بدء الإنتاج لأول مرة من حقل القطامية بمعدل 60 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

وأوضحت نتائج أعمال الشركة الفرعونية للبترول لعام 2018 - 2019 والتي قدمها المهندس حسن عبادي رئيس الشركة إلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه سيتم الانتهاء من حفر البئر الرابع بحقل آتول ووضعها على خريطة الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2020.

وأضاف "عبادي"، أن الحقل ينتج حالياً من 3 آبار بمعدلات تبلغ نحو 300 مليون قدم مكعب غاز يومياً و9 آلاف برميل متكثفات، بينما يدخل حقل القطامية على خريطة الإنتاج للمرة الأولى خلال الربع الثاني من عام 2020.

وبلغ حجم الإنتاج اليومي من حقول الغاز الطبيعي التابعة للشركة الفرعونية للبترول بمنطقة البحر المتوسط نحو 525 مليون قدم مكعب غاز و10 آلاف برميل متكثفات وذلك خلال العام المالي 2018 - 2019، ما يعكس نجاح جهود تحسين معدلات الإنتاج والذي تجاوز الخطة الموضوعة.

وتابع "عبادي"، أن الجهود أسفرت عن تخفيض تكلفة الإنتاج من الحقول البحرية إلى أقل المعدلات في هذا المجال فضلاً عن مواجهة وخفض ظاهرة التناقص الطبيعى لإنتاجية الحقول إلى أقل قيمة .

وأشار إلى أنه جرى إنجاز 18 مليون ساعة عمل آمنة في حقول ومواقع انتاج الغاز التابعة للشركة الفرعونية بالبحر المتوسط؛ بما يعكس التطبيق الناجح لمعايير وقواعد الأمن والسلامة المهنية.