يجرى حالياً تنفيذ خطة عمل طموحة للتوسع في أنشطة البحث عن البترول والغاز وتنمية حقول الإنتاج بمنطقة رأس شقير البترولية بخليج السويس والتي تشمل ايضاً الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة تطوير البنية الأساسية والتسهيلات الإنتاجية بالمنطقة.

وأوضحت نتائج اعمال شركة بترول خليج السويس " جابكو " التي قدمها الجيولوجى خالد حمدان رئيس الشركة الى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن متوسط الإنتاج من حقولها بمنطقة رأس شقير بلغ نحو 7ر61 ألف برميل زيت خام يومياً خلال العام المالى 2018/2019 ، و أن هناك خطة لزيادة الإنتاج من حقول رأس شقير خلال العام المالى الحالي الى نحو 73 ألف برميل زيت يومياً.

ومن المستهدف زيادة ضخ الإستثمارات في حقول رأس شقير من نحو 391 مليون دولار في عام 2018/2019 الى نحو 503 مليون دولار في عام 2019/2020 ، ومن المتوقع وصول إجمالي الاستثمارات في عامي 2019/2020 و 2020/2021 الى نحو 2ر1 مليار دولار للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية من خلال حفر 13 بئرا تنموياً واستكشافياً جديداً واجراء 12 عملية لإصلاح الآبار وهو مايسهم في الوصول الى معدلات الإنتاج المستهدفة ودعم الاحتياطيات البترولية.

و في اطار جهود تطوير واحلال البنية الأساسية والتسهيلات الإنتاجية لتوفير اعلى درجات الامن والسلامة بالحقول والحفاظ على كفاءة التشغيل ، فقد جرى الانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات بكل من حقل أكتوبر ومنطقة رأس بكر والوحدة 101 بمصنع استخلاص الغازات، ويجرى العمل حالياً في تنفيذ 4 مشروعات جديدة تشمل مشروع إعادة تأهيل البنية الأساسية لتسهيلات الإنتاج بمحطة مرجان - 36 بالإضافة الى مشروع إحلال شبكة الخطوط البحرية وتطبيق تقنية حقن المياه قليلة الملوحة بحقلى بدرى والمرجان لتعظيم انتاج الزيت الخام.

وجارى حالياً المضى في الإجراءات الخاصة بمشروع معالجة مياه الصرف الصناعى بحقول رأس شقير طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير العالمية بما يسهم في دعم التوافق البيئي ، مشيرا إلى الإلتزام الصارم بإشتراطات الأمن والسلامة المهنية والتي كان لها أكبر الأثر في إنجاز الأعمال بصورة آمنة.