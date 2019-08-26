انتصفت فعاليات الدورة 28 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدي صابر، وتصدّر الحصن الخالد المشهد الإبداعي في مصر، إذ نجحت العروض المتتالية في جذب أعداد غفيرة من الجمهور، مثّلت وسام الشرف للمهرجان والثقافة المصرية باعتباره أحد أذرعها القوية لتنفيذ خطة تنمية الوعي وبناء الإنسان وتحقيق العدالة الثقافية.

ومع انطلاق الليلة الثامنة وبين أبيات القصائد الصوفية والابتهالات وعبارات المناجاة الإلهية والمدائح النبوية، تعبّد الشيخ ياسين التهامي في محراب الفن واستنبت أجواء روحانية سمت بوجدان مريديه الذين حضروا من مختلف أرجاء القاهرة والمحافظات.

وفي الجزء الثاني من الحفل ظهر الفنان هشام عباس، واستقبله الحضور بحفاوة وترحاب، إذ استعرض ألبوم ذكريات أعماله الشهيرة، مثل "أعمل إيه، عمال يحكيلي عنها، عيني، تعالى، زمان وانا صغير، شوفي، حبيتها، حلال عليك، يتربى ف عزو، ناري نارين، وفينه.