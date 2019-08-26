تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، مشروع إنتاج وزراعة المورينجا، المقام على مساحة 4 أفدنة بقرية ناصر الثورة بمركز الخارجة.

وقال الزملوط، إنه وجه بسرعة حفر بئر سطحي لري المشروع وحظر استخدام مياه الشرب فى الري، وتوفير مفرمة لإعادة إستخدام فروع وأغصان الشجر كعلف للماشية.

ووجه بتشكيل لجنة لحصر الإيرادات والمصروفات للمشروع وتخصيص نسبة من العائد لصالح العاملين بالمشروع وتوفير العمالة اللازمة.

وأكد أن هذا المشروع يأتي في إطار تطوير الإستراتيجية الزراعية للمحافظة بإدخال زراعات جديدة وذات عائد اقتصادي مرتفع، لافتا أن هذا المشروع يُعد مرحلة أولى تمهيدا للتوسع في زراعة مساحات أكبر من المورينجا، وذلك بالتزامن مع تزايد الطلب العالمي عليها من قبل العديد من الجهات والشركات.