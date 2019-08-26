قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن لجنة المواطنة وقبول الآخر تواصل أعمالها بقرى المحافظة البالغ عددها 44 قرية، بمجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، لتعزيز العمل والبناء والتنمية وإرساء المحبة والتسامح بين المواطنين، بهدف دمج جميع عناصر المجتمع، وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كل المجالات، وخلق جيل جديد من المثقفين القادرين على نشر ثقافة الحوار.

وأضاف المحافظ أن الفعاليات والأنشطة استهدفت على مدار ثلاثة أيام، قرية الكرم بمركز أبوقرقاص، ونظمت اللجنة بعض الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية، من خلال مشاركة العديد من الجهات والقطاعات بالمحافظة.

وأوضح العقيد محمد صلاح، رئيس مركز أبوقرقاص، إتمام أعمال نظافة ودهانات وتمهيد للطرق بالقرية ورفع الإضاءة، وتنفيذ قوافل طبية لجامعة المنيا إلى جانب قافلة بيطرية تضمنت علاج ورش وتجريع 200 رأس ماشية، بالإضافة إلى تسليم مساعدات مالية، لعدد من الحالات الإنسانية الأولى بالرعاية، وملابس مدرسية، وشنط غذائية، مقدمة من عدد من الجمعيات الأهلية، وكذلك تنفيذ أنشطة رياضية وفنية لمديرية الشباب والرياضة، ومنافذ لبيع السلع من قبل مديرية التموين بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم، وتنفيذ ندوات فنية وتثقيفية وتوعوية للتربية والتعليم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.