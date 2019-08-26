أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" تفاصيل تدريبات التكنولوجي والمهارات بمركز شباب التنمية الرياضية والشبابية بشبرا، ضمن تدريبات "طور وغير" للعام الجديد لتنمية مهارات شباب القاهرة الكبرى من سن 18 إلى 35 سنة.

تقام التدريبات بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" ومؤسسة "كير للتنمية" في مصر، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 12 سبتمبر المقبل، وتصل مدة كل تدريب إلى 25 ساعة خلال 5 أيام.

تشمل مجالات التدريبات ما يلي

- التكنولوجي المبتدئ [Windows10 - word2016 - powerpoint2016 - Internet]

- المهارات الحياتية (مستوى أول)

- المهارات الحياتية (مستوى ثان)

ويبدأ الحجز من اليوم، الإثنين 26 أغسطس ويستمر يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 مساءً، مع ضرورة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي و50 جنيهًا مصاريف إدارية عن كل تدريب شاملة الشهادة.