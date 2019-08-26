جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخصوص، حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته داخل شقتهما بالخصوص، إثر مشاجرة بينهما بسبب الخلافات وترك ابنته المنزل والذهاب للإقامة عند أسرة الزوجة بمحافظة الشرقية دون علمه.

تلقى اللواء طارق عجيزي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بحضور (عوض س. م.- 45 سنة- سائق) ومقيم الزرايب بالخصوص، سبق اتهامه في قضية "قتل"، وقرر قيامه بقتل زوجته (مروة ا. ا.- ربة منزل) حيث قام بالتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" بطعنة نافذة بالصدر من الجهة اليسرى، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، إثر خلافات بينهما.

وعلى الفور انتقل الرائد محمد شديد رئيس مباحث قسم الخصوص، وبالفحص تبين أن الشقة محل الواقعة كائنة بعقار بالطابق السادس ووجود جثة المتوفاة داخل غرفة النوم، وبمناظرتها تبين وجود طعنة نافذة بالصدر من الجهة اليسرى، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

بسؤال المتهم، قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما إثر قيام ابنتهما (هـ. ع. س.- طالبة بالصف الثاني الثانوي) بترك المنزل منذ يوم 10 أغسطس الجاري، وعقب علمه بتواجدها طرف أهليه زوجته بمحافظة الشرقيه وعدم إخباره بذلك تطورت لمشاجرة قام على إثرها بالتعدى على زوجته بالضرب بسلاح أبيض "سكين"، محدثاً إصابتها التي أودت بحياتها، وحضر للإبلاغ.

جرى التحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة "سكين"، ملوث بالدماء.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4684 إداري قسم الخصوص لسنة 2019م.