صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ إجراء تجارب التشغيل للمرحلة الأولى بطاقة 30 ألف م3/يوم، بمحطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية، بمحافظة البحر الأحمر، والتى تبلغ طاقتها الإجمالية 90 ألف م3/يوم، بتكلفة 875 مليون جنيه.

وأضاف وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 4 مشروعات أخرى للصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر، بتكلفة 1.635 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً خلال العام الحالى 2019، وتشمل، مشروع توسعات صرف صحي الغردقة وخدمة المناطق المستجدة والمحرومة (8 محطات رفع + شبكات)، ومشروع الصرف الصحي بمدينة رأس غارب، ومشروع الصرف الصحي بمدينة القصير، ومشروع الصرف الصحي بمدينة سفاجا.​