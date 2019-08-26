قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إن الدورة الثالثة ستشهد عرض مجموعة من الأفلام التي عرضت في مهرجانات عالمية مثل "كان" و"تورنتو".

وأضاف التميمي، في المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل الدورة الثالثة من المهرجان، المقام حاليا داخل أحد فنادق القاهرة، أن مهرجان الجونة هو المهرجان الوحيد في المنطقة العربية التي تكون أفلامه العربية عروض أولى.

وتابع: "المهرجان يشهد عرض مجموعة من أبرز الأفلام هذا العام والتي عرضت في مهرجانات عالمية مثل كان وتورنتو".

وأوضح أن مهرجان الجونة كان يسعى لأن يكون مشاركا في صناعة الأفلام، موضحا أن هذا الهدف كان السبب الأساسي لدعم منصة الجونة لدعم مشاريع صناع السينما.