نفى هاني يونس المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار الإعلامي لوزير الإسكان، صحة لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، عن فتح بنك التعمير والإسكان باب حجز 93 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات.

وأكد "يونس"، في بيان أصدره اليوم، أنه لا صحة لما تداول عن حجز وحدات سكنية في المناطق التالية (حدائق أكتوبر – مدينة بدر – العاشر من رمضان – مدينة العبور الجديدة – المنتزه الجديدة بالإسكندرية – دمياط الجديدة – البحيرة – نويبع – العلمين الجديدة – بني سويف – بورسعيد – الجيزة – الدقهلية – القليوبية – الفيوم – كفر الشيخ – مرسى مطروح – الوادي الجديد – السويس – أسوان – مدينة قنا الجديدة – مدينة الشروق – المنيا الجديدة – السادات).

وأكد أنه لا صحة أيضا لما يتم تداوله عن حجز وحدات إسكان اجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات بمساحة 120 مترا للوحدة، وبمقدم 14 ألف جنيه، وبقسط شهري 400 جنيه، مشيرا إلى أن كل هذه التفاصيل غير صحيحة، مبينا أنه تم تكذيب ونفي هذه الشائعة أكثر من مرة، ومع ذلك تعاود الانتشار مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد "يونس"، على ضرورة التحري عن صحة أي معلومة قبل نشرها، والسعى للحصول على المعلومات الخاصة بطرح الوحدات السكنية، من مصادرها الرسمية بوزارة الإسكان وجهاتها التابعة، مؤكداً أن نشر المعلومات المغلوطة يحدث بلبلة في أوساط المواطنين الراغبين في حجز الوحدات السكنية بمختلف المشروعات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان.