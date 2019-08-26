بعد واقعة مصرع الطفل ياسين عماد في بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية بالعمرانية، أصدرت النيابة العامة، عدة قرارات، على رأسها استدعاء كل من رئيس حى العمرانية، ومدير إدارة المرافق ومدير إدارة المتابعة، ومدير إدارة الطرق، ومدير إدارة الإنارة بحي العمرانية، ومدير هيئة الصرف الصحى بمحافظة الجيزة، لمناقشتهم حول ملابسات الواقعة، والتحفظ على "البالوعة"، التي سقط فيها الطفل، تحت حراسة أمنية، لحين إجراء معاينة من قبل النيابة.

وقررت النيابة تشريح جثة الطفل لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.

وكان الطفل "ياسين" قد لقى مصرعه عقب سقوطه في بالوعة صرف صحي بمنطقة العمرانية، وتبين من خلال المعاينة والتحريات أن "بالوعة" الصرف كانت مغطاة بقطعة خشبية مما تسبب في وفاة الطفل، واستغرقت رحلة البحث عن جثته قرابة ساعة ونصف، حتى تمكنت القوات بمساعدة الأهالي من انتشال الجثة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيقات مستمرة.

ياسين عماد 6 سنوات، خرج مع والديه، عقب انتهاء اليوم الرياضي له في النادي، كان يتحرك بسرعة متجها إلى منزله بصحبة والديه، الطفل ترك يد والدته لمدة 4 دقائق، وبدأ يتحرك بسرعة على بعد أمتار منها، وكأنه يودع أسرته وهو يضحك ويلعب في الشارع، وأثناء سيره سقط في بالوعة صرف صحي، انتهت حياة الطفل الذي سقط في بالوعة مغطاة بغطاء خشبي، كما انتهت فرحة الأب والأم بابنهما.

الصرخات كانت في شارع فيصل، فتجمع الأهالى وحاولوا إنقاذ الطفل، وانتشال جثته ولكنهم لم يتمكنوا، أسرعوا في إخطار رجال المباحث والحماية المدنية، التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وبدأت رحلة البحث عن الطفل "ياسين"، وتمكنوا من انتشال جثته بمساعدة الأهالي عقب مرور ساعة ونصف، هكذا سجلت تحريات المباحث، وأقوال الشهود أثناء مناقشتهم حول ملابسات الواقعة.

وحضر رجال المباحث، تحت إشراف مدير الأمن ومدير مباحث الجيزة، وأجرت القوات التحريات اللازمة بشأن الواقعة، وبدأت في مناقشة الأب حول ملابساتها، والذي أكد أن نجله كان يسير بمفرده وسقط في بالوعة الصرف، واتهمت الأسرة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإهمال الذي تسبب في وفاة ابنهم.

وأمر اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وتحفظت على الكاميرات القريبة التي رصدت الحادث، وناظرت جثة الطفل، وصرحت بدفنه، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة لتحديد المسؤول والمتسبب في الوفاة، وبدأت في استجواب الأب.