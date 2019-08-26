أصيبت ربة منزل، بحالة تسمم فسفوري جراء تناولها شريط أقراص "كونتر لوك"،مما أدى إلى إصابتها بإعياء شديد، ونقلها إلى مستشفى إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، باستقبال المستشفى المركزي، "أسماء.ج.ع" 23 سنة، مصابة بتسمم فسفوري، نتيجة تناول شريط أقراص كونترلوك.

انتقل الرائد إسلام السعدني رئيس مباحث إيتاى البارود، إلى المستشفى، وبسؤال والدتها أكدت تناولها تلك الأقراص، لمرورها بحالة نفسية سيئة، وحرر المحضر اللازم.