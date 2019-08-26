قال الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، إن قرار وزارة الصحة بشطب اسمي حاتم رشدي وأحمد العزبي، من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة يترتب عليه غلق الصيدليات التي تحمل اسميهما فقط.

وكشف عبد الحميد في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن لجنة التأديب بالنقابة قررت في وقت سابق شطب 38 صيدلي من العاملين بالسلاسل الصيدلية، لافتا إلى أن حكم محكمة الاستئناف جاء تأييدا لحكم أول درجة بشطب العزبي ورشدي من سجلات الصيادلة بناء على قرار لجنة التأديبية في النقابة، ومن ثم جرى إبلاغ وزارة الصحة بالحكم فاتخذت الوزارة القرار بشطبهما.