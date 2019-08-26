قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن إقامة أسواق تجارية "هايبر ماركت" في المناطق الجديدة يسهم في زيادة سرعة توطين المواطنين في تلك المناطق، مستشهدا بمساهمة أحد السلاسل الكبرى في المعادي على انتشار المواطنين في تلك المنطقة.

وأكد الجزار في مؤتمر صحفي له، منذ قليل، بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة تتعاون مع شركة كبرى في هذا المجال، وملتزمون بالعمل في هذا المجال وإنشاء المراكز التجارية 4 في خلال عام.

ولفت إلى أنه يجري تنسيق العمل مع وزارة التموين لـ 6 مواقع أخرى نعمل لتعميم الفكرة والعمل فيها.