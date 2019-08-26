ألقت مباحث مركز بنها القبض على تشكيل عصابي تخصص في ترويج الهيروين بقرية ميت عاصم دائرة مركز بنها يضم عاطلين.

جري التحفظ على المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي، وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد كمال أبو العز، يفيد ضبط عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص في الإتجار في المخدرات بقرية ميت عاصم دائرة المركز. وتم إلقاء القبض عليهما وهما "ط.ا" 22 سنة، و" ح. ح " 20 سنة، وبحوزتهما 50 جرام هيروين ومبلغ مالي. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما، وتولت النيابة التحقيق.