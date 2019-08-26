ضبطت مباحث مركز بنها، عاطلا بحوزته بندقية آلية و300 جرام حشيش ومبلغ مالي، بعد مطاردة مع الشرطة أطلق خلالها عدة طلقات نارية على قوات الأمن.

البداية بورود معلومات تفيد باختباء عنصرا إجراميا هاربا من 4 قضايا مخدرات وسلاح بقرية ميت العطار بدائرة المركز، وجرى عرض المعلومات على اللواء طارق عجيز مدير الأمن، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى (ع. ا.- 28 سنة) سبق إتهامه في 4 قضايا مخدرات وسلاح، ومحكوم عليه في جناية سرقة وسلاح وذخيرة بالسجن 10 سنوات، مطلوب ضبطه وإحضاره في عدة قضايا.

وتمكن المقدم أحمد كمال أبو العز من استيقاف المتهم لضبطه، إلا أن المتهم أسرع هاربا وأطلق أعيرة نارية صوب القوات في الهواء غير أن القوات طاردته ونجحت فى القبض عليه وبحوزته بندقية آلية بخزينتها 20 طلقة و300 جرام حشيش ومبلغ 1100 جنيه، أثناء إستقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

بالكشف عنها تبين أنه مبلغ بسرقتها وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية تجارته والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والدراجة لتسهيل تنقلاته، وأقر بشراءه الدراجة البخارية من شخص مجهول.

تحرر محصر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.