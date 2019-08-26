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إنجلترا تتغزل في محمد صلاح

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إزالة 4395 حالة تعدي على أملاك الدولة وأراضي زراعية في القليوبية

إزالة 4395 حالة تعدي على أملاك الدولة وأراضي زراعية في القليوبية

السعودية والإمارات على طريق تحقيق التكامل التنموي والاقتصادي 

السعودية والإمارات على طريق تحقيق التكامل التنموي والاقتصادي 

ياسر الهضيبي: إشادة ترامب بالسيسي دليل على قوة مصر دوليا

ياسر الهضيبي: إشادة ترامب بالسيسي دليل على قوة مصر دوليا

مسؤول ملف السحابة السوداء: نضاعف الجهود للقضاء على المشكلة بالتوعية

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ضبط 25 ألف نسخة من الكتب المقلدة داخل مطبعة بالمرج

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الإشادة بمصر ورئيسها قاسم مشترك.. 7 لقاءات جمعت بين السيسي وترامب

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"الصينى" يطرد "الأصلى" فى حارة اليهود: «مكسبه مضمون»

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