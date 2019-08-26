أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، القرار رقم 202 لسنة 2019 بشأن تطبيق نظام إصدار تصاريح ممارسة النشاط داخل المحميات الطبيعية.

ونص القرار على أن تلتزم جميع الشركات العاملة في مجال تنظيم برامج سياحية داخل نطاق المحميات الطبيعية بجنوب سيناء والبحر الأحمر "غوص، سنوركلينج، سفاري، زيارات دينية وثقافية وطبيعية، رحلات اللنشانت واليخوت ذات القاع والجوانب الزجاجية، وغيرها"، بالتقدم للحصول على تصاريح ممارسة نشاط من جهاز شؤون البيئة، من خلال المنوذج المعد لهذا الغرض والمتوفر على الموقع لجهاز شؤون البيئة www.eeaa.gov.eg.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية، القرار في عددها الصادر اليوم.