دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، التصريحات "القليلة الاحترام" التي أدلى بها نظيره البرازيلي جاير بولسونارو بحق زوجته بريجيت في الحرب الكلامية الدائرة على خلفية الحرائق في غابات الأمازون.

وقال ماكرون، على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتز، إن بولسونارو "أدلى بتصريحات لم يحترم فيها زوجتي". وأعلن "ماذا عساي أقول؟ إنه أمر محزن أولا بالنسبة إليه وإلى الشعب البرازيلي". وأضاف "أنه يأمل في أن يكون للبرازيليين قريبا رئيس يتصرف بمستوى لائق".

وتابع "أعتقد أن البرازيليين الذين هم شعب عظيم يخجلون من تصرفات كهذه".

ونشر بولسونارو على صفحته على فيسبوك تعليقا مؤيدا لرأي ينطوي على إهانة بحق بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي الأحد.

وكان أحد وزراء بولسونارو وصف ماكرون بانه "انتهازي أبله".

وكان ماكرون قد دعا إلى مناقشات عاجلة في قمة مجموعة السبع بشأن الحرائق التي تدمر أجزاء من غابة الأمازون، في تصعيد للضغط على بولسونارو.

وتفاعل بولسونارو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مع منشور يسخر من شكل بريجيت التي تظهر في صورة تقارنها بالسيدة البرازيلية الأولى ميشيل بولسانورو البالغة من العمر 37 عاما، مع تعليق "الآن تفهمون لماذا يقوم ماكرون بملاحقة بولسونارو، إنها الغيرة".

وعلّق حساب بولسونارو "لا تُحرجوا الرجل" مع إشارة ترمز إلى ضحكات عالية.

ومؤخرا وعلى خلفية حرائق غابة الأمازون اتّهم بولسونارو ماكرون بأنه صاحب "عقلية استعمارية" ردا على اتّهام الرئيس الفرنسي له بأنه "كذب" بشأن تعهّدات البرازيل في ما يتعلّق بالتغير المناخي.